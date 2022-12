Scozia: sondaggi, 56 per cento popolazione sostiene l'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno all'indipendenza scozzese è salito al 56 per cento, secondo un nuovo sondaggio che aumenta le speranze della prima ministra Nicola Sturgeon di portare avanti i suoi piani di separazione ufficiale dal Regno Unito. Come riporta il quotidiano britannico "The Telegraph", un sondaggio Ipsos ha rilevato che il 56 per cento degli intervistati sostiene la campagna del "Sì" mentre il 44 per cento sostiene il "No". Sono stati esclusi dal sondaggio gli elettori indecisi. Il sostegno per l'indipendenza scozzese è aumentato di sei punti rispetto all'ultimo sondaggio sulla questione condotto lo scorso maggio. La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha affermato di voler utilizzare le prossime elezioni come un "referendum de facto" sull'indipendenza scozzese. (Rel)