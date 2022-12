Energia: Algeria, Sonatrach punta a investimenti su Gnl con zero emissioni CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino per gli idrocarburi Sonatrach prevede di intensificare nei prossimi anni i propri investimenti nella produzione di gas naturale liquefatto con emissioni di anidride carbonica (CO2) nulle. Lo ha rivelato l'amministratore delegato del gruppo, Toufik Hakkar, durante un'audizione organizzata dalla commissione per gli Affari economici, lo sviluppo, l'industria, il commercio e la pianificazione del Parlamento, dedicata al dibattito sulle "prospettive di sviluppo di Sonatrach nel prossimo quinquennio". Hakkar ha affermato che l'orientamento verso nuovi investimenti per la produzione di gas naturale liquefatto senza emissioni di CO2 costituisce "una delle principali sfide del gruppo nel contesto dei cambiamenti internazionali in atto". (segue) (Ala)