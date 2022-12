Energia: Algeria, Sonatrach punta a investimenti su Gnl con zero emissioni CO2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonatrach deve lanciare nuovi investimenti per produrre gas che soddisfi specifici standard ambientali al fine di preservare la sua quota di mercato e la sua reputazione, ha aggiunto il numero uno del gruppo, osservando che alcuni Paesi stanno ora imponendo condizioni ambientali sugli acquisti, da qui la necessità di orientarsi verso il gas naturale liquefatto privo di emissioni di anidride carbonica. Con l'emergere di grandi produttori, la concorrenza sul mercato internazionale è diventata "più dura e agguerrita" rispetto agli anni precedenti, da qui l'imperativo di aumentare gli investimenti in progetti di qualità per preservare la posizione dell'Algeria sul mercato, ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo. (segue) (Ala)