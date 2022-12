Energia: Algeria, Sonatrach punta a investimenti su Gnl con zero emissioni CO2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hakkar ha evidenziato l'importanza dei progetti registrati dal Gruppo e finalizzati all'attuazione della sua strategia volta alla riduzione dell'impronta di anidride carbonica e delle emissioni di gas, nel quadro degli impegni internazionali assunti dall'Algeria, ma anche nell'ottica di rafforzare la propria competitività. Anche questi progetti fanno parte del programma quinquennale di investimenti, stimato in 40 miliardi di dollari. Il gruppo Sonatrach sviluppa progetti per ridurre le emissioni di anidride carbonica nei circuiti produttivi, ma anche altri progetti per riparare i danni causati dall'emissione di CO2 attraverso la sua polarizzazione, espandendo e sviluppando aree forestali, consentendo di assorbire le quantità emesse nell'aria. Il gruppo lavora anche per realizzare progetti tecnologici in grado di sviluppare le infrastrutture di Sonatrach, per essere in sintonia con le esigenze della nuova industria. (Ala)