Energia: fonti spagnole, interconnettore Barcellona-Marsiglia trasporterà solo idrogeno

- L’interconnettore energetico sottomarino tra Barcellona e Marsiglia, che si chiamerà H2Med, quando entrerà in funzione sarà utilizzato esclusivamente per il trasporto di idrogeno verde. È quanto riferito da fonti governative spagnole all’agenzia di stampa “Europa Press”, secondo cui tale decisione è mirata a ottenere il massimo finanziamento possibile da parte dell’Unione europea. Nonostante, inizialmente si era discussa la possibilità di utilizzare l’infrastruttura per trasportare gas naturale e poi convertirla, ora i tre Paesi coinvolti nel progetto – Spagna, Francia e Portogallo – hanno concordato di sfruttarla solo per l'invio di idrogeno verde. Le fonti di “Europa Press” hanno sottolineato che le regole per richiedere il finanziamento europeo prevedono che si tratti solo di interconnettore che trasporterà idrogeno, "quindi lavoriamo su questo scenario". Il presidente del governo, Pedro Sanchez, il presidente francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, annunceranno il via ufficiale al progetto venerdì prima del Vertice Euro Mediterraneo che si svolgerà ad Alicante, al quale parteciperà anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. (segue) (Spm)