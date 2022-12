Russia: ministro Finanze, deficit di bilancio nel 2022 sarà del 2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit del bilancio federale della Russia nel 2022 sarà di circa il 2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Ad affermarlo nel corso di una conferenza stampa il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov. "Poiché ora stiamo effettuando grandi operazioni sul mercato finanziario e alla fine dell'anno ci sarà una quantità abbastanza significativa di spese di bilancio (...) quindi, quest'anno stimiamo un deficit di bilancio di circa il 2 per cento del Pil", ha riferito Siluanov, aggiungendo che la stessa percentuale è prevista anche per l'anno prossimo. (Rum)