Usa: vice segretaria Stato Sherman incontra a Roma direttore generale Fao

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato oggi a Roma il direttore generale dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, Qu Dongyu. Lo riferisce una nota del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Durante il loro incontro la Sherman e Qu hanno sottolineato l'importanza del mandato della Fao per rispondere all'attuale crisi globale della sicurezza alimentare, esacerbata dalla guerra in Ucraina. “Gli Stati Uniti sostengono l'attenzione della Fao per la scienza e la tecnologia nel promuovere la trasformazione del sistema alimentare globale necessaria per aumentare la sicurezza alimentare globale e combattere il cambiamento climatico”, si legge nella nota.(Was)