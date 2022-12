Terrorismo: riunione all’Aia dei direttori politici Coalizione globale contro Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti hanno ospitato oggi all'Aia un incontro dei direttori politici del gruppo ristretto della Coalizione globale contro lo Stato islamico. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Il direttore politico Marcel de Vink dei Paesi Bassi e il vice inviato speciale presso la coalizione Ian McCary degli Stati Uniti hanno aggiornato i partner sugli sforzi collettivi per contrastare lo Stato islamico in tutto il mondo. I membri della coalizione hanno discusso dei recenti sforzi per affrontare il gruppo terroristico in Iraq e in Siria, comprese le terribili esigenze umanitarie e di sicurezza nel campo di al Hol e nei centri di detenzione nel nord-est della Siria, che rimangono una preoccupazione urgente nella regione e richiedono una sostenibilità a lungo termine soluzioni. I membri discutono del rimpatrio, in particolare del sostegno all'Iraq attraverso il quadro globale delle Nazioni Unite per il perseguimento, la riabilitazione e il reinserimento dei rimpatriati iracheni e le opportunità di screening offerte dall'Interpol per migliorare i controlli dei precedenti personali e di sicurezza. (segue) (Was)