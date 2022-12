Terrorismo: riunione all’Aia dei direttori politici Coalizione globale contro Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alla coalizione hanno discusso gli sforzi per armonizzarsi con altre importanti iniziative regionali e multilaterali, come la Coalizione per il Sahel, per trarre vantaggio da approcci comparativi e utilizzare la Coalizione tra gli altri sforzi per impegnarsi con gli stati africani e migliorare gli sforzi a guida civile per sconfiggere lo Stato islamico e altre organizzazioni terroristiche nel continente africano attraverso il lavoro in aree come le prove sul campo di battaglia, le informazioni biometriche e la sicurezza delle frontiere. I partecipanti hanno anche scambiato informazioni sulla minaccia rappresentata dal ramo afgano del gruppo terroristico noto come Isis-provincia del Khorasan e sui conseguenti problemi di sicurezza dei confini nell'Asia meridionale e centrale, inclusa la semplificazione della condivisione delle informazioni attraverso i canali di comunicazione sicuri, per creare una comprensione collettiva da cui partire per le future discussioni della coalizione. Nella nota del dipartimento di Stato si legge che la Coalizione continua ad adattare le sue strategie antiterrorismo nel contesto di un panorama di minacce in evoluzione e dell'espansione dello Stato islamico e di altre minacce terroristiche ed è risoluta nella sua determinazione a ottenere la sua sconfitta duratura ovunque operi e a ritenere responsabili i terroristi dell'ISIS sotto i sistemi di giustizia penale. La Coalizione accoglie inoltre con favore l'annuncio dell'Arabia Saudita di ospitare la prossima riunione ministeriale. (Was)