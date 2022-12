Usa: “Nyt”, indagini sul fondatore di Ftx per sospette manipolazioni di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti sta indagando su Sam Bankman-Fried, fondatore di Ftx, piattaforma per lo scambio di criptovalute collassata il mese scorso. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che l’imprenditore sarebbe sospettato di aver manipolato illegalmente i prezzi di due criptovalute, denominate TerraUsa e Luna, a beneficio di due entità da lui controllate: Ftx e Alameda Research, un fondo di investimento da lui co-fondato. Tali operazioni avrebbero contribuito a far collassare le due criptovalute, causando una reazione a catena che avrebbe travolto anche la stessa Ftx. Le indagini sarebbero ancora alle prime fasi, e rientrano nel quadro delle verifiche che la Commissione titoli e scambi degli Stati Uniti (Sec) sta portando avanti sulla bancarotta della piattaforma, che a novembre ha esposto un buco di otto miliardi di dollari. Bankman-Fried, che si è dimesso lo scorso 11 novembre dall’incarico di amministratore delegato ha dichiarato che “non sono al corrente di alcuna manipolazione di mercato, e di certo non è mia intenzione fare nulla del genere”. (Was)