Bielorussia: in corso esercitazioni tattiche congiunte con forze russe

- Le forze armate russe stanno partecipando a delle esercitazioni tattiche in Bielorussia. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, secondo cui i militari del Distretto militare occidentale stanno proseguendo “le attività intensive di addestramento al combattimento nei poligoni delle forze armate della Bielorussia. "Le attività di addestramento al combattimento si svolgono sia di giorno che di notte. I militari si stanno esercitando con tutti i tipi di armi leggere, così come con mortai; e stanno affinando le loro abilità nella guida di veicoli da combattimento”. La Bielorussia ha detto che non entrerà in guerra in Ucraina, ma il leader Aleksandr Lukashenko ha ordinato alle forze armate nazionali di schierarsi al fianco delle forze russe nei pressi del confine ucraino, citando potenziali minacce provenienti dalle forze di Kiev e dall'Occidente. (Rum)