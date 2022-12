Ucraina: sindaco di Kiev respinge critiche Zelenskyy definendole "politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della capitale dell’Ucraina, Kiev, Vitali Klitschko ha respinto le critiche del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sulla preparazione della sua città per un inverno di attacchi aerei russi. Klitschko era stato rimproverato da Zelenskyy in uno dei suoi discorsi video notturni, quando ha accusato le autorità cittadine di non fornire abbastanza rifugi riscaldati nonostante il sistema energetico fosse messo a dura prova dagli attacchi russi. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, Klitschko ha risposto alle accuse, affermando che Kiev aveva molti più centri di riscaldamento di qualsiasi altra città in Ucraina. "Sembra strano quando siamo uniti contro un unico nemico, ma iniziamo a combattere all'interno del Paese", ha affermato. "I nostri partner stranieri dicono 'avete un nemico comune, ma non potete risolvere le cose tra di voi'. "Sono convinto che dietro (queste accuse) ci sia la politica, perché i rappresentanti di un gruppo politico hanno cominciato a muoversi cercando di trovare difetti", ha sottolineato il sindaco di Kiev.(Kiu)