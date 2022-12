Perù: Dina Boluarte giura come nuova presidente del Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dina Boluarte ha prestato nelle mani di José William Zapata, presidente del Parlamento del Perù, giuramento come presidente della Repubblica. Boluarte, 60 anni e prima presidente donna del Paese andino, prende il posto di Pedro Castillo, destituito nella mattinata di oggi al termine di una convulsa serie di eventi. Anticipando il voto sulla mozione di impeachment nei sui confronti, il presidente ha sciolto in mattinata il Parlamento e convocato nuove elezioni. Una decisione accompagnata in breve dalle dimissioni di quasi tutto il Consiglio dei ministri, apparentemente "colti di sorpresa" dalla svolta improvvisa, e da altri funzionari diplomatici e politici. Il Parlamento decideva quindi di anticipare la seduta per votare la mozione di sfiducia nei confronti di Castillo, approvandola con 101 voti favorevoli, e invitando Boluarte ad assumere l'incarico. (segue) (Brb)