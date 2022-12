Usa: Indiana, causa a TikTok per informazioni false su accesso ai dati degli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore generale dello Stato dell’Indiana ha fatto causa al social network cinese TikTok per aver fornito informazioni fuorvianti sull’accesso della piattaforma ai dati personali degli utenti, e per avere “esposto minori a contenuti per adulti”. Il procuratore generale, Todd Rokita, ha affermato in una nota che TikTok, controllato dalla società cinese ByteDance, ha violato le leggi statali in materia di tutela di consumatori, evitando di fornire informazioni chiare in merito alla possibilità del governo di Pechino di accedere ai dati personali degli utenti. “TikTok è un lupo travestito da pecora”, si legge nella nota diffusa dal suo ufficio, che ha chiesto risarcimenti fino a cinquemila dollari per ogni singola violazione. Inoltre, Rokita ha chiesto alla Corte suprema dello Stato di ordinare alla piattaforma di cessare la diffusione di informazioni false e fuorvianti in merito all’accesso e all’utilizzo dei dati degli utenti. (Was)