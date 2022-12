Onu: Italia nominata alla presidenza del segmento umanitario Ecosoc delle Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Carestie, povertà e instabilità politica sono fra le cause principali del numero record di sfollati registrato negli ultimi anni a livello globale, con milioni di persone costrette ad abbandonare la propria terra in cerca di migliori condizioni di vita o, nei casi più gravi, per garantirsi la sopravvivenza”, ha affermato, sottolineando che le agenzie umanitarie e di emergenza Onu riescono a raggiungerle con i loro aiuti salvavita e l’Italia “è al loro fianco in questo sforzo capillare”. Secondo le Nazioni Unite, l’anno 2023 segnerà un record nel numero di persone nel mondo bisognose di assistenza umanitaria: 339 milioni, in crescita del quattro per cento sul 2022. Nel 2021 e 2022, l’Italia è stata per la prima volta fra i primi dieci donatori annuali del Fondo emergenze Onu (Central emergency response fund - Cerf), operativo in oltre 40 Paesi del mondo con aiuti salvavita per milioni di persone bisognose di assistenza. (Was)