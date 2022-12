Russia: al via domani a San Pietroburgo dodicesimo Forum internazionale sull’Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre domani a San Pietroburgo, in Russia, il 12esimo forum internazionale "Artico: presente e futuro". Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Il programma di lavoro del forum comprenderà oltre 50 sessioni in 11 aree tematiche che saranno dedicate alle attuali aree di sviluppo di la zona artica della Federazione Russa. Il tema principale del forum, che si svolge durante i due anni di presidenza russa del Consiglio Artico, sarà l'unificazione degli sforzi per garantire un futuro sostenibile per la macroregione in un periodo di cambiamenti geopolitici ed economici globali. Oggetto di discussione saranno, in particolare, i principali aspetti della politica statale nella zona artica della Federazione Russa, lo sviluppo del capitale umano, gli investimenti in progetti artici, il sostegno ai giovani e lo sviluppo delle risorse umane, nonché la conservazione degli ecosistemi e del patrimonio culturale. Uno dei temi chiave del forum sarà lo sviluppo della cooperazione internazionale non governativa nell'Artico. Si prevede la partecipazione di rappresentanti di oltre 20 paesi stranieri, tra cui Cina, Norvegia, Turchia, India, Singapore, Islanda, Giappone, Filippine, Australia, Malesia, Brasile e Bolivia.(Res)