Brasile: Banca centrale tiene invariato tasso di interesse chiave al 13,75 (2)

- L'Indice nazionale di inflazione (Ipca), è infatti tornato a crescere a ottobre 2022 dopo essere rimasto relativamente stabile per tre mesi, segnando un aumento dello 0,59 per cento mese su mese. L'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnala che l'inflazione accumulata nei primi nove mesi dell'anno raggiunge il 4,70 per cento, mentre su base annuale si attesta a 6,47 per cento. La corsa dell'inflazione, costante sin dalla fine del 2020, ha guadagnato ulteriore vigore nel 2021 e, successivamente, all'inizio del 2022 a seguito della guerra in Ucraina. Per cercare di contenere la crescita dei prezzi la Bc ha progressivamente elevato il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) dal 2 per cento di agosto 2020, all'attuale 13,75 per cento. (Brb)