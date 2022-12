Russia-Usa: viceministro Esteri russo, non vogliamo interrompere relazioni con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non vorrebbe interrompere le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti e anche Washington “conferma la necessità del dialogo”. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Izvestia”. "Non vorremmo un tale sviluppo. Alla fine, la rottura delle relazioni diplomatiche è un segnale che non è rimasta alcuna risorsa politica. Non ne abbiamo bisogno", ha aggiunto il viceministro degli Esteri russo. "Finora non ci sono stati segnali del genere" da parte di Washington per recidere i rapporti diplomatici con Mosca, ha detto Ryabkov, aggiungendo: "Confermano che anche loro hanno bisogno di canali di dialogo e di comunicazione".(Rum)