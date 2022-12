Italia-Usa: vice segretaria Sherman incontra consigliere diplomatico della Meloni, focus su Ucraina e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato Francesco Maria Talò, consigliere diplomatico della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per discutere una serie di temi di comune interesse. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Le parti hanno ribadito la determinazione a sostenere le attività della Nato e l’impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale tra Roma e Washington. Particolare attenzione è stata dedicata al conflitto in Ucraina e alla necessità di continuare a sostenere Kiev contro l’invasione russa, oltre alla sicurezza energetica e alla stabilità nello stretto di Taiwan. (Was)