Russia-Usa: viceministro Esteri russo, colloqui su riduzione armi strategiche sospesi non interrotti

- I colloqui tra Russia e Stati Uniti sulla riduzione degli armamenti strategici “sono stati sospesi, non interrotti”. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Izvestia”. "Penso che questa sia una valutazione corretta: sono stati sospesi, non sono stati fermati. Abbiamo rinviato la riunione della commissione consultiva bilaterale sulla riduzione delle armi offensive strategiche, non l'abbiamo annullata", ha affermato il viceministro degli Esteri russo.(Rum)