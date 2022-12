Usa: ex presidente di Theranos condannato a 13 anni di prigione per frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente di Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, è stato condannato a quasi 13 anni di prigione per frode, dopo aver tentato di truffare gli investitori della startup che si credeva potesse rivoluzionare il campo della diagnostica, introducendo tecnologie e procedure innovative per le analisi del sangue. La sentenza ai danni di Balwani arriva più di quattro anni dopo il collasso della società, e nemmeno un mese dopo la condanna a 11 anni di prigione nei confronti della fondatrice della startup, Elizabeth Holmes. Nei confronti di Balwani, 57 anni, sono stati avanzati sette capi di imputazione per frode e cospirazione contro gli investitori, oltre ad altri cinque analoghe nei confronti dei pazienti che hanno usufruito dei test di Theranos per le analisi del sangue. In passato, la Holmes e i suoi associati hanno raccolto investimenti per 945 milioni di dollari per Theranos, affermando che la startup avrebbe rivoluzionato il settore della diagnostica grazie ad una tecnologia che avrebbe consentito di effettuare una serie di analisi utilizzando solo poche gocce di sangue. Affermazioni che, in base a quanto riscontrato dalle autorità, erano prive di fondamento. Il giudice Edward Davila, del tribunale del distretto settentrionale della California, ha dichiarato che le perdite stimate ammontano a circa 121 milioni di dollari, da suddividere tra 10 diversi investitori. Tra questi figurano anche Rupert Murdoch, magnate del settore dei media, e Richard Kovacevich, ex amministratore delegato di Wells Fargo. (Was)