Russia-Usa: viceministro Esteri russo, escluse concessioni unilaterali nel dialogo stabilità strategica

- Sono escluse concessioni unilaterali della Russia nel dialogo con gli Stati Uniti sulla stabilità strategica, è possibile solo su base paritaria. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Izvestia”. "Se e quando gli statunitensi saranno pronti a riprendere (il dialogo sulla stabilità strategica), noi saremo preparati", ha detto Ryabkov. “Questo dialogo può essere continuato solo su basi paritarie, ragionevoli, solide, equilibrate. Possiamo aspettarci dei risultati solo se l'altra parte comprende che le concessioni unilaterali da parte della Russia sono semplicemente escluse. Questa non è un'opzione, non viene nemmeno presa in considerazione", ha detto Ryabkov.(Rum)