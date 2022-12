Iran: Usa, Senato approva risoluzione bipartisan per sostenere i manifestanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il Consiglio di coordinamento delle organizzazioni sindacali delle organizzazioni culturali iraniane, ha denunciato l'arresto di Priya Faramarezi, una studentessa di 16 anni che sarebbe detenuta nel carcere di Shiraz. In una dichiarazione, più di 40 professori dell'Università di Teheran hanno chiesto il rilascio immediato e incondizionato di Hamid Pourazri e di altri professori, studenti e artisti imprigionati. Il canale Telegram "United Students" ha invece riportato il rapimento di tre studenti dell'Università Khaje Nasir nei pressi della stazione della metropolitana Mirdamad. In seguito alla repressione del movimento studentesco, il gruppo di hacker "Barandazan" ha annunciato l'hacking di centinaia di siti web di diverse università iraniane e dei loro siti affiliati e ha promesso di pubblicare presto otto gigabyte di informazioni scaricate, ad eccezione dei documenti personali degli studenti. (Was)