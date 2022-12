Sardegna: dietro front per movimentazione animali, nuovo caso di malattia del cervo a Busachi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accertato questo pomeriggio a Busachi un nuovo focolaio della malattia emorragica del cervo che dunque arriva nel centro Sardegna. In conseguenza di ciò, il Ministero ha imposto alla Sardegna di sospendere la precedente determina di sblocco “Una bruttissima notizia che arriva proprio nel giorno dello sblocco della movimentazione dopo un mese di blocco totale - spiega il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu –. In attesa di ulteriori aggiornamenti e di conoscere meglio i dettagli, chiediamo che si consenta comunque la movimentazione dei ruminanti anche se con Pcr e si sia celeri per circoscrivere il virus ed arrivare nuovamente alla libera movimentazione”. (Rsc)