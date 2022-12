Difesa: rappresentanti Aukus si incontrano al Pentagono, ribadito impegno a stabilità dell’Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono gli omologhi di Australia e Regno Unito, Richard Marles e Ben Wallace, per discutere il futuro della cooperazione tra i tre Paesi nel campo della sicurezza, nel quadro dell’alleanza Aukus. In una dichiarazione congiunta pubblicata al termine della riunione, le parti hanno ribadito il contributo del patto trilaterale alla stabilità della regione indopacifica, discutendo anche i progressi dell’Australia verso l’acquisizione di una flotta di sottomarini nucleari. I presenti hanno anche ribadito l’impegno dei tre Paesi al contrasto alla proliferazione nucleare a livello globale, sottolineando la necessità di accelerare lo sviluppo delle tecnologie necessarie a rafforzare le capacità militari dei tre Paesi e il grado di interoperabilità tra le rispettive Forze armate. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’integrazione degli apparati industriali dei tre Paesi nel campo della difesa. (Was)