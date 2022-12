Usa-Vaticano: vice segretaria Sherman incontra Parolin, focus su sicurezza alimentare e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ringraziando la Santa Sede per l’impegno a promuovere la sicurezza alimentare a livello globale. La Sherman, riferisce una nota, ha anche ringraziato Papa Francesco per le recenti dichiarazioni a sostegno del popolo ucraino, nel quadro dell’invasione russa. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione ad Haiti, a fronte dell’epidemia di colera che ha colpito l’isola; alle proteste in corso in Iran; agli ultimi sviluppi in Venezuela; e ai rapporti con la Cina. (Was)