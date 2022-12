Difesa: segretario Usa incontra omologo britannico, focus su Ucraina e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio bilaterale al Pentagono con l’omologo britannico, Ben Wallace, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza. Le parti, riferisce una nota, hanno parlato degli ultimi sviluppi in Ucraina, a fronte dell’invasione russa, e delle prossime misure da mettere in campo per sostenere Kiev. Entrambi hanno ribadito la determinazione a lavorare per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in materia di difesa nel prossimo futuro. (Was)