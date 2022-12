Russia: presidenti parlamento Lituania, Polonia e Ucraina chiedono valutazione presenza Mosca nell’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario valutare la liceità della presenza della Russa in seno alle Nazioni Unite e in altre organizzazioni internazionali. Lo hanno affermato in una dichiarazione congiunta i presidenti del parlamento lituano, del senato polacco e del parlamento ucraino, rispettivamente Viktorija Cmilytė-Nielsen, Tomasz Grodzki, Ruslan Stefanchuk in una dichiarazione congiunta firmata oggi a Vilnius. Nella dichiarazione i tre presidenti del parlamento invitano i Paesi occidentali ad aumentare il sostegno all'Ucraina, sottolineando che l'aiuto umanitario, militare e finanziario rappresenta un dovere per la salvaguardia della pace e della sicurezza nella regione. Inoltre, le parti hanno sottolineato che l'aggressione e il comportamento della Russia rendono necessario riflettere sul grado di legittimità della presenza russa all'interno delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni internazionali.(Res)