Russia-Usa: viceministro Esteri russo, questione missioni diplomatiche è difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel rilascio dei visti e delle missioni diplomatiche della Federazione Russa e degli Stati Uniti “rimane problematica, non c'è ricerca di soluzioni da parte di Washington”. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Izvestia”. "Le stesse missioni diplomatiche stanno diventando parte del problema, e non vedo segni che gli statunitensi siano pronti, su basi solide ed equilibrate, a iniziare a concordare con noi su come fermare questo processo di attacchi reciproci, restrizioni, o a iniziare a correggere la questione in qualche modo. Finora c'è solo uno scambio di alcuni segnali, ma non c'è ricerca di soluzioni”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo. Ryabkov ha sottolineato che, al contrario, è necessario garantire che le missioni diplomatiche svolgano la funzione assegnata, che lavorino per migliorare le relazioni, o almeno cerchino modi per evitare che sprofondino anche al di sotto del livello in cui si trovano ora. "Una sorta di ristrettezza e pregiudizio in relazione alle attività delle nostre missioni diplomatiche dà il tono a tutte le manifestazioni della linea degli Stati Uniti. Si tratta di difficoltà nell'ottenere visti, restrizioni di viaggio e obbligo di sostituire il personale diplomatico entro il lasso di tempo arbitrariamente fissato da Washington", ha spiegato Ryabkov, spiegando che la Russia è costretta a rispondere alle misure restrittive di Washington.(Rum)