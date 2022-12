Arabia Saudita: Riad annuncia primo surplus di bilancio dal 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha annunciato oggi il primo surplus di bilancio dal 2013, battendo le sue stesse previsioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Le ragioni dell’aumento delle entrate sono da ricercare soprattutto nell’aumento record dei prezzi del petrolio e del gas a seguito della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. La potente monarchia petrolifera del Golfo non registrava un avanzo di bilancio annuale dal 2013, la sua economia era stata notevolmente colpita dal calo del prezzo del petrolio a partire dal 2014. Il surplus registrato è pari a 102 miliardi di rial sauditi (circa 26 miliardi di euro) ovvero il 2,6 per cento del prodotto interno lordo. Il bilancio approvato per il 2023 ha preceduto un surplus sceso a 16 miliardi di riyal sauditi (circa 4 miliardi di dollari) e un aumento del Pil del 3,1 per cento secondo dati forniti dall’emittente “Al Arabiya”. (segue) (Res)