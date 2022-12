© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo il congresso in Cgil in questa fase, “quindi annuncio che intendo ricandidarmi, se i miei iscritti mi voteranno, per rifare il segretario della Cgil”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite a “Il cavallo e la torre” su Rai 3. (Rin)