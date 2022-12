Medio Oriente: Usa chiedono a Onu di non aggiornare lista aziende attive in insediamenti israeliani in Cisgiordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “lista nera” è stata pubblicata dalle Nazioni Unite nel febbraio del 2020, e include un totale di 112 aziende che operano negli insediamenti israeliani in Cisgiordania: 94 di queste sono israeliane, ma cinque hanno sede proprio negli Stati Uniti. Si tratta di Booking, Airbnb, TripAdvisor, Expedia e General Mills. La questione sarebbe stata affrontata all’inizio del mese di novembre, durante un colloquio tra il rappresentante di Israele presso le Nazioni Unite, l’assistente del segretario di Stato Usa per le organizzazioni internazionali, Michele Sison, e l’ambasciatrice Usa al Consiglio Onu per i diritti umani, Michele Taylor. Stando ad una comunicazione interna del ministero degli Esteri israeliano, la Taylor avrebbe ribadito l’opposizione di Washington ad un aggiornamento della lista. Secondo le fonti, Turk non avrebbe ancora preso una decisione finale, ma potrebbe adottare “un basso profilo”, predisponendo un aggiornamento senza annunciarlo ufficialmente. (Was)