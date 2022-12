Iran: Usa, Senato approva risoluzione bipartisan per sostenere i manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La commissione Esteri del Senato Usa ha approvato una risoluzione bipartisan per ribadire il sostegno di Washington ai manifestanti che da mesi protestano contro la repressione del regime di Teheran, dopo la morte di Mahsa Amini, ragazza 22enne uccisa dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato correttamente il velo. Nel testo, i senatori chiedono al governo federale di emanare nuove sanzioni nei confronti dei funzionari e delle entità iraniane responsabili della repressione delle proteste. “La mia speranza è che il passaggio di questa risoluzione contribuisca a far sentire ancora di più la voce di centinaia di migliaia di donne e uomini che stanno protestando contro la repressione di uno dei regimi più brutali del mondo”, ha commentato il presidente della commissione, il democratico Bob Menendez. Il documento, inoltre, chiede al settore privato di collaborare con l’amministrazione Biden per consentire ai manifestanti di accedere alla connessione internet e a “tecnologie che consentano di aggirare la sorveglianza del regime”. (segue) (Was)