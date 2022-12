Iran: Usa, Senato approva risoluzione bipartisan per sostenere i manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la violenta repressione delle proteste costate già almeno 470 morti e oltre 18.000 arresti, proseguono le manifestazioni un tutto il Paese, dove in almeno 40 città negozianti e aziende hanno indetto lo scorso 5 dicembre uno sciopero di tre giorni che ha spinto le autorità iraniane ad aumentare il già vasto dispiegamento di forze, chiudendo in molti casi esercizi commerciali che hanno aderito alla protesta. Secondo i video diffusi dal portale vicino all’opposizione “Iran International” diverse manifestazioni sono state organizzate in vari quartieri e sobborghi della capitale Teheran tra cui Pars, Sattarkhan, Ekbatan e Majidie. Altre proteste sono avvenute nella città di Karaj, nella provincia di Alborz a nord est di Teheran, e Sanandaj nella provincia del Kurdistan iraniano. (segue) (Was)