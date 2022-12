Usa: parlamentare ucraino vicino al Cremlino accusato di frode e cospirazione per aver tentato di aggirare sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha emesso sette capi di imputazione nei confronti del parlamentare ucraino Andrii Derkach, legato all’intelligence russa e già sanzionato dal Tesoro Usa a settembre del 2020. L’imprenditore ucraino, riferisce una nota, è accusato di riciclaggio di denaro, frode e cospirazione per aver tentato di aggirare lo Ieepa (International emergency economic powers act), una legge del 1977 che autorizza il presidente Usa a regolare il commercio internazionale in risposta a “minacce straordinarie” alla sicurezza degli Stati Uniti. In base alle accuse, i reati sarebbero stati commessi nel quadro dell’acquisto di due condomini a Beverly Hills, in California, in violazione delle sanzioni Usa nei confronti di Derkach, che rimane latitante. “La condotta di questo agente del Cremlino, che già in passato è stato sanzionato per aver tentato di avvelenare la nostra democrazia, dimostra quanto sia spregiudicato e capace di sfruttare il nostro sistema bancario per portare avanti le sue attività criminose”, ha commentato Breon Peace, procuratore del distretto giudiziario orientale di New York. (Was)