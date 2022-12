Perù: Spagna condanna "interruzione ordine costituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha condannato con fermezza quando sta accadendo in Perù dove il presidente, Pedro Castillo, che ha sciolto in mattinata il Parlamento e convocato nuove elezioni è stato messo sotto accusa per aver interrotto l'ordine costituzionale. "Il governo spagnolo condanna in modo irremovibile l'interruzione dell'ordine costituzionale in Perù e si congratula per il ripristino della normalità democratica", ha affermato una nota del ministero degli Esteri di Madrid. "La Spagna sarà sempre dalla parte della democrazia e della difesa della legalità costituzionale», aggiunge la nota. (Spm)