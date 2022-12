Perù: Dina Boluarte giura come nuova presidente del Perù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In breve è intervenuta anche la magistratura che ha individuato nel decreto di scioglimento una violazione "in flagranza" della Carta: secondo l'articolo 134, il presidente avrebbe il potere di sciogliere il Congresso solo dopo che questi abbia per due volte respinto una questione di fiducia nei confronti del Consiglio dei ministri. In attesa del discorso di insediamento, nel secondo anello del Parlamento si trovano anche gli alti vertici delle Forze armate e della Polizia, accolti al loro ingresso da un caldo applauso dei deputati. I corpi di sicurezza avevano emesso in mattinata una nota congiunta di censura alla decisione di Castillo, parlando di una "violazione" dell'ordine costituzionale e invitando la popolazione alla calma. (Brb)