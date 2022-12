Onu: Italia nominata alla presidenza del segmento umanitario Ecosoc delle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente d’Italia alle Nazioni Unite, l’ambasciatore Maurizio Massari, attuale vicepresidente del Consiglio economico e sociale Onu (Ecosoc), è stato nominato per acclamazione alla presidenza del suo segmento umanitario. L’incarico, riferisce una nota, consentirà all’Italia di svolgere un ruolo di primo piano nei negoziati che culmineranno con l’adozione della risoluzione umanitaria Ecosoc e con la tre giorni di riunioni di alto livello che si svolgeranno a Ginevra dal 21 al 23 giugno 2023, sotto la presidenza italiana. L’Italia è stata anche nominata alla guida per il 2023 del gruppo di lavoro e di contatto umanitario delle Nazioni Unite, strategica piattaforma di dialogo informale fra i 50 Stati membri più impegnati in tale settore, le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e la società civile. “Si tratta di nomine che testimoniano la reputazione e il profilato ruolo dell’Italia all’Onu in campo umanitario”, ha commentato Massari, aggiungendo che l’Italia avrà maggiore capacità di incidere su temi quali l’insicurezza alimentare e le ripercussioni dei conflitti e dei disastri naturali. (segue) (Was)