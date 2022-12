Perù: presidente Boluarte, "colpo di Stato" di Castillo non ha avuto successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Perù, Pedro Castillo, è stato protagonista "di un colpo di Stato", fermato dalle istituzioni democratiche e dalla popolazione. Lo ha detto l'ex vice presidente, Dina Boluarte Cegarra, in apertura del discorso di insediamento come nuovo capo dello Stato. "Come tutti sanno, si è prodotto un tentativo di colpo di Stato promosso da Pedro Castillo, che non ha trovato eco nelle istituzioni della democrazia e nella strada", ha detto. Boluarte, avvocata di 60 anni e prima presidente donna del Paese andino, ha quindi lanciato un appello alla più "ampia unità di tutte e tutti i peruviani", promuovendo un "dialogo tra tutte le forze rappresentate in Parlamento e fuori". Servirà inoltre un "tempo per mettere fine alla corruzione e al non governo" ha detto Boluarte annunciando "piena collaborazione" con la procura generale della Repubblica, l'organo che ha portato avanti le più importanti inchieste per presunta corruzione nei confronti di Castillo. (Brb)