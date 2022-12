Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak in visita a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, è atteso oggi in visita a Belgrado dove incontrerà il presidente serbo Aleksandar Vucic e il ministro degli Esteri, Ivica Dacic. Lo riporta l'emittente "N1". Lo stesso Dacic ha detto che il presidente serbo prenderà una decisione sulla partecipazione o meno al vertice di domani tra l'Unione europea e i Balcani occidentali a Tirana dopo l'incontro di stamane con Lajcak. A tal proposito la premier Ana Brnabic ha affermato che secondo lei "è importante" che Vucic vada a Tirana, perché "nessuno ha credibilità" come lui. Il capo dello Stato serbo ha dichiarato prima del fine settimana che non parteciperà al vertice Ue-Balcani occidentali, che si terrà il 6 dicembre a Tirana, dopo che il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha nominato Nenad Rasic come ministro nel governo del Kosovo, mentre Rada Trajkovic è stata nominata suo consigliere. Tuttavia, dopo un incontro con il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi, Vucic ha affermato che ci avrebbe "pensato" e deciso durante il fine settimana. (Seb)