Austria-Italia: Tajani, "volontà politica" di trovare soluzione a questione Brennero

- Italia e Austria hanno la “volontà politica” per trovare una soluzione alla questione del Brennero. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel punto stampa con l'omologo austriaco Alexander Schallenberg a Vienna. “Abbiamo cercato di sviscerare tutti i problemi, trovando anche delle soluzioni: ci sono dei blocchi per quanto riguarda i controlli troppo severi alle frontiere e problemi legati all’inquinamento. C’è la volontà politica di trovare una soluzione. A livello tecnico bisogna studiare bene i problemi e se si troverà un compromesso sarà la strada giusta”, ha detto Tajani. “Per quanto riguarda l’Alto Adige, ho ribadito che l’Italia intende applicare l’accordo delle Nazioni Unite del 1992. La provincia di Bolzano gode di ampia autonomia e credo che sia un grande esempio dove la minoranza di lingua tedesca può esprimersi con tutti i diritti e credo che sia anche modello di collaborazione fra popolazioni che vivono nel territorio italiano, pur utilizzando lingue diverse, ma sono parte di un’Europa che guarda al futuro e non alle divisioni del passato. (Res)