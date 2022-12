Perù: si dimette ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gustavo Bobbio ha presentato le dimissioni da ministro della Difesa del Perù. "Non seguiremo nessun tentativo golpista, e men che meno coinvolgere le sacre istituzioni della patria in una guerra civile interna", ha detto Bobbio in un videomessaggio pubblicato sui propri profili social. La decisione segue la destituzione del presidente Pedro Castillo, accusato di aver violato la Costituzione con il decreto di scioglimento anticipato del Conresso la Forze Armate e Polizia nazionale avevano già censurato l'operato di Castillo. (Brb)