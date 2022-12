Lavoro: Fesica Confsal, rinnovato Ccnl agenzie investigative, salari aumentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo riusciti a far aumentare tutti i parametri di ogni livello delle tabelle salariali, unendo anche quella flessibilità di cui il lavoratore moderno ha sempre più bisogno ed in linea con i dettati della società di oggi. “Un contratto collettivo per queste figure professionalmente così preziose, dunque, più moderno e di maggiore peso". A dirlo è il segretario generale della Fesica, Bruno Mariani, oggi al Cnel in occasione del rinnovo al Ccnl, con Confsal, Federpol Italia, Sistema Impresa ed Ebiten. (Rin)