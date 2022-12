Difesa: sottosegretario Perego a Oslo per Iniziativa europea di intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha partecipato oggi in Norvegia, in rappresentanza del ministro della Difesa Guido Crosetto, alle tre sessioni ministeriali relative all’Iniziativa europea di intervento (EI2). “Le tre sessioni discusse oggi - afferma il sottosegretario in una nota - hanno trattato argomenti di grande sensibilità internazionale a partire dalle implicazioni europee nel conflitto russo-ucraino e dalla situazione nel Sahel, si è parlato del futuro della cooperazione e dell’eventuale struttura di nuovi working group che si possono andare a sommare a quelli già operativi. L’ultima sessione del pomeriggio - prosegue il sottosegretario - ha visto tutti i rappresentanti al tavolo effettuare una vera e propria simulazione (braingaming) con una discussione internazionale basata su scenari fittizi molto realistici che, di fatto, hanno palesato la capacità del contesto EI2 di fornire sinergicamente un pronto intervento in situazioni di crisi. I temi trattati nella giornata a Oslo sono una certezza di come l’Europa, anche attraverso questa iniziativa sia proattiva nel ricercare con continuità ed efficacia non solo una soluzione al critico scenario geopolitico attuale ma anche nel garantire un futuro in sicurezza e pace per la comunità Europea e Internazionale”, conclude Perego. L’EI2 nasce nel 2017 da un idea francese ed ha identificato un gruppo ristretto di nazioni (13 tra cui l’Italia) dotate di volontà politiche e comprovate capacità militari atte a condurre, eventualmente, operazioni in contesti Ue, Nato, Onu o di coalizione, è uno strumento di aggregazione politica “esclusiva”, non si colloca all’interno dei framework Ue o Nato, ma si pone eventualmente a supporto delle varie iniziative perseguite in tali sedi. (Com)