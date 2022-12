Agroalimentare: D'Eramo, auguri di buon lavoro a De Noia, neo presidente Anabio-Cia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro a Giuseppe De Noia, nuovo presidente nazionale di Anabio, l'associazione per l'agricoltura biologica promossa da Cia-Agricoltori italiani. Lo afferma Luigi D'Eramo, sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. “Il biologico è uno dei settori in cui l’Italia registra performance tra le migliori in ambito europeo. Vantiamo oggi il 17 per cento delle superfici bio, contro una media Ue del 9 per cento. Un settore che continua da anni a far registrare trend positivi, che potranno consolidarsi e aumentare anche grazie alla legge recentemente approvata”, aggiunge D’Eramo. De Noia succede a Federico Marchini alla guida dell’associazione per due mandati. “Sono certo - prosegue il sottosegretario - che lavoreremo insieme in modo proficuo nei prossimi mesi e anni per mantenere il primato del nostro paese e valorizzare e far crescere ulteriormente un settore che è strategico per l'agricoltura così come per l’ambiente, perché possa esprimere tutte le sue potenzialità ed essere sempre più competitivo”. (Rin)