Italia-Spagna: previsto breve bilaterale tra Meloni e Sanchez in occasione dell'Eu-Med9 di Alicante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, terrà un "rapido incontro" bilaterale con l'omologo spagnolo, Pedro Sanchez, in occasione del vertice Eu-Med9 che si svolgerà ad Alicante venerdì prossimo. Secondo quanto riferito dal governo spagnolo ai giornalisti in un briefing preparatorio, sarà l'occasione di un primo contatto personale tra i due leader per ribadire l'importanza delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e la questione migratoria "non sarà al centro" del colloquio. (Spm)