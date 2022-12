Perù: polizia nazionale arresta ex presidente Pedro Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale del Perù ha arrestato Pedro Castillo, da pochi minuti ex presidente del Paese. L'arresto, segnalano i media locali, è stato condotto dall'unità speciale nella lotta contro la corruzione, guidata dal colonnello Harvey Colchado. Castillo era stato visto abbandonare la sede del governo, assieme ai familiari, nei minuti in cui il Parlamento stava approvando la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Castillo, che si era recato nella sede della prefettura di Lima per chiedere garanzie personali, è considerato "in flagranza di reato", per lo scioglimento del Congreso, in violazione della Carta costituzionale. (Brb)