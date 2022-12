Natale: all'aeroporto Leonardo da Vinci la Fanfara della polizia accende le feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le note musicali della Fanfara della Polizia di Stato hanno acceso il Natale all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Cinquanta musicisti, diretti dal maestro Secondino De Palma, hanno eseguito i maggiori successi natalizi. "Siamo onoratissimi di questa collaborazione con la polizia di Stato. Avviamo così la nostra atmosfera natalizia in aeroporto sempre per la nostra visione di vederlo non solo come un luogo di passaggio ma come un luogo di contaminazione, cultura e di arricchimento per tutti i nostri passeggeri", ha detto Veronica Pamio, direttore comunicazione e affari istituzionali Aeroporti di Roma. A completare il momento di festa l'accensione dell'albero. (Rer)