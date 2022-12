Abruzzo: Confartigianato Imprese, per Natale famiglie spenderanno 248 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle province di Chieti e L'Aquila, a dicembre, mese delle festività natalizie, le famiglie, secondo le stime, spenderanno 248 milioni di euro per prodotti e servizi tipici del Natale. Del totale, 169 milioni di euro sono relativi a prodotti alimentari e bevande. Lo rileva la consueta indagine di dicembre curata dal Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. L'associazione, in occasione dell'8 dicembre, che apre concretamente il periodo delle festività natalizie, lancia la campagna "Compra in città", con l'obiettivo di favorire il rilancio dei negozi di prossimità e delle attività artigiane. Il dato sulla spesa nelle due province rappresenta oltre la metà di quello regionale che si attesta complessivamente a 470 milioni. In particolare, a livello territoriale 138 milioni di euro verranno spesi in provincia di Chieti (94 milioni in prodotti alimentari e bevande), 113 in provincia di Pescara (77 milioni), 110 milioni in provincia dell'Aquila (75 milioni) e 108 in provincia di Teramo (74 milioni). (segue) (Gru)