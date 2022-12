Abruzzo: Confartigianato Imprese, per Natale famiglie spenderanno 248 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centrale il ruolo dell'artigianato: un addetto su tre lavora in settori collegati a prodotti e servizi natalizi. Dai dati, infatti, emerge chiaramente quanto le festività natalizie siano importanti per gli artigiani. Il peso sul totale dell'artigianato degli addetti impegnati in prodotti e servizi tipici del Natale è pari al 34,2 per cento nel Chietino (57ma posizione in Italia) e al 30,7 per cento nell'Aquilano (86ma posizione). In Abruzzo il dato è pari al 35,4 per cento, dato superiore alla media nazionale (34,8 per cento). Le imprese artigiane che operano nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale sono 2.109 nel Chietino, per un totale di 5.200 addetti, 1.969 dei quali nei settori alimentare, bevande e ristorazione, e 1.528 nell'Aquilano (3.311 addetti; 1.371 nei settori alimentare, bevande e ristorazione). Nel complesso le due province contano 4.037 imprese, pari al 53,2 per cento di quelle regionali (7.584, 19.102 addetti). (Gru)